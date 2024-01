Andorra la Vella proposa a Andorra Telecom construir les oficines a l’espai de l’actual aparcament Fener 2

Andorra Telecom té previst iniciar aquest dilluns les obres per disposar del nou edifici ubicat a les antigues instal·lacions que van ser enderrocades, a l’avinguda Meritxell, justament a la plaça The Cloud. Tot està previst, excepte la proposta que fa dos dies va fer el comú d’Andorra la Vella per paralitzar les obres de Node i reubicar aquestes dependències on actualment està el pàrquing Fener 2, entre la carretera de l’Obac i el futur centre comercial que s’està construint on abans estava l’aparcament del Fener. Lògicament, la petició, que s’ha fet arribar al president de la parapública, Xavier Espot, ha sobtat

#6 Joan

(17/01/24 07:18)



#5 Trebor

(17/01/24 07:12)



#4 Jr

(17/01/24 07:05)



#3 Endavant!

(17/01/24 06:49)



#2 Hahaha

(17/01/24 06:42)



#1 Monica

(17/01/24 06:12)