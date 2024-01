Conferència de Carlos Mur sobre la salut mental

Actualitzada 17/01/2024 a les 12:36

Creand Fundació organitza una conferència sobre la salut mental a càrrec del metge psiquiatre i cap del Servei de Salut Mental del SAAS, Carlos Mur, que du per títol 'La salut mental, avui'. La xerrada presentarà algunes solucions i possibilitats per promoure una bona salut i el ponent explicarà com la podem cuidar en el dia a dia. La conferència se celebrarà el 22 de gener a les 18.30 hores a l’edifici Creand i s'emmarca dins del programa 'La salut al dia' de l'entitat per oferir formacions divulgatives sobre problemàtiques i malalties de gran impacte social, segons informa l'entitat.