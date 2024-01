Andorra Turisme encarrega un estudi sobre el sector gastronòmic

Actualitzada 17/01/2024 a les 11:13

Andorra Turisme ha adjudicat la realització d'un estudi per avaluar el sector gastronòmic i la seva situació al país. Segons publica el BOPA, l'estudi serà la fase prèvia a l'elaboració d'un pla estratègic per posicionar el país com a destinació gastronòmica. La contractació s'ha formalitzat per un import de 40.000 euros a l'empresa espanyola Foro de Debate SLU amb un termini d'execució fins al 30 de maig. L'objectiu és "disposar d’una diagnosi actualitzada" per a fer el país "internacionalment reconegut".