Absolució de Vanessa Mendoza

Actualitzada 17/01/2024 a les 14:20

Vanessa Mendoza ha estat absolta del delicte contra el prestigi de les institucions pel qual va ser jutjada per les declaracions que havia fet l'octubre del 2019 a un organisme de l'ONU. La fiscalia va demanar una multa de 6.000 euros per a l'activista i 6.000 euros d'indemnització per al Govern en el judici que es va celebrar a principis de desembre per les manifestacions on l'activista i presidenta d'Stop Violències va afirmar que des d'Afers Socials es forçava noies menors d’edat embarassades i sense recursos de tenir els seus fills i donar-los posteriorment en adopció o que hi havia retirades massives de menors per motius econòmics, entre d'altres.La presidenta d'Stop Violències ha demanat la dimissió del cap de Govern, Xavier Espot, després de la lectura de la sentència i ha assegurat que ella té una "moralitat molt més elevada" i que "està cansada de ser la nèmesis de Xavier Espot, que es busqui un altre bocí, i de la misoginia d'aquest país". I ha exposat que li ha arribat que hi ha discrepàncies amb la forma de governar d'Espot "i si no s'hi està d'acord que se li faci una moció de censura al Consell General o que se li aturin els peus d'alguna manera". Mendoza ha asseverat que en aquests cinc anys de procés "s'ha rebentat la meva imatge pública i la de la meva associació i ara tocaria començar a reparar" i ha afegit que ha estat un període "complicat i no pensava que m'anaven a absoldre i potser sí que hi ha separació de poders".Mendoza ha afirmat que continuarà la lluita "fins que l'avortament sigui legal", i que tot i obtenir "una victòria legal no estem contentes perquè pensem que no s'hauria de fer passar ningú aquest procés i ningú ha demostrat encara que he mentit". L'activitat ha explicat que el proper objectiu és aconseguir que s'elimini l'article 325 del Codi Penal, pel qual ha estat acusada, "perquè hem de poder criticar i qüestionar el Govern".L'advocat de Mendoza, Miquel Bellera, ha declarat que tenen "sentiments contradictoris per quan la justícia ens ha donat la raó i ha fet un treball exemplar per l'aplicació dels estàndards europeus però no deixo de recordar els mals moments que hem hagut de passar".Mendoza va ser processada després que el Govern posés en coneixement de la fiscalia les manifestacions de la presidenta d'Stop Violències al Cedaw (Comitè de l'ONU per a l'eliminació de la discriminació envers la dona) que es va considerar falses.