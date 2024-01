3 milions per protegir dels rocs l'antiga clínica de Santa Coloma

Actualitzada 17/01/2024 a les 10:51

El fons de reserva de jubilació, que pertany a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), ha adjudicat per 3.022.407,88 euros la construcció de les proteccions front a la caiguda de blocs rocosos a la zona de l’antic centre hospitalari de Santa Coloma a Andorra la Vella, segons publica avui al BOPA. Els treballs han estat encarregats a les empreses COMESA SL, COPSA i Inaccés SL, i tenen una durada prevista d'uns 15 mesos. La licitació del concurs es va fer a l'octubre amb un cost que inicialment s'havia fixat per sota dels 2,7 milions d'euros.Cada constructora executarà una de les tres fases de les obres. COMESA SL farà l’enderroc de l'edifici situat al darrere de la clínica, que era l'antic mòdul d'anàlisi, per 121.107 euros. COPSA s'encarregarà de la plataforma i el dic de protecció de terra armada, per un import d'1,2 milions i Inaccés, SL ha estat l'adjudicatària del lot de les estabilitzacions directes i substitució de la barrera dinàmica existent, que té un cost d'1,68 milions d'euros.