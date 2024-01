Vent fort i pluja a partir de demà

Actualitzada 16/01/2024 a les 12:07

#avís_groc per ventades al nord a partir d'aquesta matinada i fins dimecres al migdia. El fenomen anirà acompanyat de precipitacions generalitzades.

⚠️Precaució en activitats a l'exterior.

Assegureu els objectes que puguin caure de balcons i terrasses. https://t.co/5c0G6J8lPt — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) January 16, 2024

El servei meteorològic indica l'arribada de la pertorbació 'Irene' demà per la diada de Sant Antoni que aportarà ràfegues de 40 quilòmetres per hora i precipitacions a tot el país. Meteo avisa de que avui s'intensificaran els núvols al nord i que començaran a la nit les pluges generalitzades, en què també s'activarà l'avís groc per vent fort al nord del territori fins dimecres. Protecció Civil demana precaució en les activitats a l'exterior i recomana tenir vigilància amb els objectes de balcons i terrasses.