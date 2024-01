Els ciutadans del Pirineu podran usar l'UCI i cirurgia pediàtrica d'Andorra

Actualitzada 16/01/2024 a les 19:06

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha mantingut avui una reunió amb la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, per establir línies de cooperació entre els dos territoris i elaborar el primer Pla de treball per als dos propers anys en matèria d'infraestructures, energia, residus i salut. La Generalitat ha informat que s'ha tractat que la cooperació inclogui l'ús de les unitats de cures intensives (UCI) i el servei de cirurgia pediàtrica de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per part de la ciutadania del Pirineu català.El Govern afegeix que Tor i Serret han establert altres aspectes, com ara, seguir treballant per "potenciar i millorar" l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell i "explorar conjuntament possibles millores en les connexions viàries" amb la comunitat autònoma veïna. També s'estudia "vies noves de cooperació" pel que fa a les energies renovables i es vol "continuar col·laborant en la gestió de residus". Aquesta reunió segueix el diàleg que va encetar el cap de Govern, Xavier Espot, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el mes de setembre, i que ha permès també ratificar la creació del Grup de Treball sobre Reptes Transfronterers, un espai de diàleg per tractar qüestions frontereres i poder fer-ne el seguiment.Pel que fa a la delegació de la Generalitat al país, la Generalitat ha informat que estarà "plenament operativa" el primer semestre d'enguany, amb la delegada Anna Vives al capdavant, per "enfortir les relacions de bon veïnatge amb Andorra", a més de "potenciar la presència de la llengua catalana al món".