Es reprenen els treballs arqueològics al pont dels Escalls

Els treballs arqueològics sobre el Pont dels Escalls s’han reprès avui després d'una aturada d'uns mesos per la troballa d'una canonada d’aigua que va haver de ser retirada. La represa de les obres ha permès localitzar dos paviments de pedra antics, un en millor estat que l'altre, que ara caldrà analitzar per determinar-ne la cronologia. Segons informa el Govern, la documentació situa el pont al segle XIX, però s'estima que és del segle XVI. La directora del departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Isabel de la Parte ha assegurat que els treballs "permetran poder acabar d’obtenir informació històrica del pont", mentre que el conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha deixat clar que la voluntat és "mantenir vius els immobles que es reben dels avantpassats".L'empresa a càrrec de les obres, Arqueòlegs.cat, ha reprès una obra que s'emmarca dins d'un conveni entre el Govern i el comú escaldenc per restaurar els ponts dels Escalls, el de la Tosca i el d'Engordany; els tres catalogats com a béns d’interès cultural (BIC).