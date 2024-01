El nou màster en salut de l'UdA, al setembre

Actualitzada 16/01/2024 a les 19:46

La Universitat d’Andorra (UdA) preveu posar en marxa el proper curs 2024-2025 un nou màster en Salut, un títol oficial que està en procés d’acreditació per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). Es preveu tenir obert el curs a partir del setembre i les preinscripcions, a partir del març. El pla d’estudis constarà de 120 crèdits europeus, 15 dels quals correspondran a estades formatives, i s’oferirà en modalitat semipresencial.La titulació oferirà una menció en Promoció de la salut, en Infermeria de pràctica avançada en salut mental i en Infermeria de pràctica avançada en cronicitat.Segons informa l'UdA, el màster serà una titulació de segon cicle orientada a formar professionals per a "dissenyar estratègies per promoure, mantenir i recuperar la salut de la població, com també prevenir conductes i hàbits de vida no saludables".