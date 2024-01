Obert el termini per presentar-se al Festival Ull Nu

Actualitzada 16/01/2024 a les 13:55

El Festival Audiovisual d’Andorra Ull Nu ha obert la convocatòria per participar en la propera edició que se celebrarà entre el 8 i 12 de maig. Fins al 24 de març, els interessats poden enviar la sol·licitud per presentar el seu curtmetratge a la pàgina web del festival, www.festivalullnu.com/participa, o bé a través de les plataformes FilmFest Platform o Festhome.Els guanyadors s'escolliran en la cerimònia de cloenda i el públic assistent podrà votar la seva obra preferida al mateix lloc dels premis, en què s'atorgarà el guardó al millor muntatge, millor curtmetratge i millor guió, entre d'altres.El festival recorda que els sol·licitants menors de 35 anys hauran de ser nascuts o residents a Andorra, Catalunya, Navarra, Aragó, País Basc, Occitània o Nova Aquitània.El festival obre la convocatòria per participar a l'Ull Nu Lab, oberta a partir de l'1 de febrer fins a l'1 d'abril. Les inscripcions es poden fer enviant un correu electrònic a participacio@festivalullnu.com.Entre els candidats, es triaran vuit guions que seran els finalistes i que gaudiran de les sessions de treball "per millorar les versions presentades al costat de tutors experts i professionals de la indústria audiovisual", segons concreta el festival a través d'un comunicat. Un jurat professional triarà dos guanyadors que s’enduran 500 euros cada un.