La Coordinadora de l'habitatge titlla The Grefg "d'especulador immobiliari"

Actualitzada 16/01/2024 a les 16:16

"Ens resulten indiferents les baralles d'egos entre streamers, i molt més la teva figura pública. El que ens interessa és el teu prepotent paper com a especulador immobiliari al nostre país". És el missatge de resposta que ha fet públic la Coordinadora per un Habitatge digne al que qualifiquen com "la pataleta de The Grefg" pel comunicat que va fer ahir sobre el cas de la padrina desnonada per sentència de la Batllia d'un edifici del carrer de l'Obac d'Escaldes propietat del youtuber.La plataforma assegura que The Grefg actua amb la legalitat "perquè la legislació està feta i dictada a la mida dels especuladors" i ressalten que el model de creixement andorrà està basat en un sistema "que no genera cap mena de riquesa social, i sols serveix per emplenar la butxaca de molts pocs a costa de parasitar a la resta". I li adverteixen que fins ara han especulat "sense cap mena de limitació, però això s'ha acabat. Prepareu-vos, tu, i tots els especuladors, estrangers i famílies benestants del pais". El col·lectiu assenyala que "ens és indiferent" la sentència judicial que avala el desnonament de la dona perquè consideren que la Batllia ha demostrat "que respon als interessos de les classes més acomodades del país i sense cap vergonya enfront de la indignació ciutadana".La coordinadora assevera que l'streamer fa un "raonament infantil, amb mitges veritats i falsedats" perquè afirmen que "la dona sí que viu a casa, paga el lloguer perquè està consignat a la Batllia i no ha fet cap ocupació abusiva", després que el creador de continguts informés ahir que la padrina viu amb un fill i no paga el lloguer des del 2021. I afegeixen que ha estat administrador de la societat fins al juliol del 2023 "i no has reparat res de l'edifici perquè t'han fet creure que pots fer el que et dona la gana". El col·lectiu lamenta que The Grefg hagi fet publicacions en xarxes on recalquen "et permets seguir mofant-en xarxes de la gent gran".El comunicat fa un agraïment irònic al youtuber per haver donat a conèixer el problema de l'habitatge fora del Principat. La plataforma anuncia accions properament per aconseguir el dret a un habitatge digne "fins a les seves últimes conseqüències!". I finalitzen el comunicat adreçant-de a l'streamer indicant que "David, no ets el centre del món. Per a nosaltres ets un especulador més que vol jugar amb les nostres vides".