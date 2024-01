Conveni de col·laboració entre el Tribunal d'Arbitratge i el Centre d'Arbitratge de Madrid

Actualitzada 16/01/2024 a les 13:39

El Tribunal d´Arbitratge d´Andorra (TAPA) i el Centre Internacional d'Arbitratge de Madrid (CIAM) han signat un acord de col·laboració per la promoció i desenvolupament dels mètodes alternatius de resolució de conflictes i permet col·laborar en l'elaboració i la promoció de programes, cursos i seminaris sobre arbitratge, compartir coneixements i millors pràctiques i impulsar les relacions professionals entre ambdues organitzacions. Segons informa l'entitat andorrana, el CIAM és una institució que ofereix un servei "independent, transparent i eficient de resolució de disputes internacionals" i és una de les apostes per internacionalitzar l'organisme i "establir lligams sòlids amb institucions arbitrals de prestigi". L'acte de signatura es va oficialitzar el dimecres passat 10 per Pierre Raoul-Duval i Juan Pablo Correa, els presidents i secretaris generals de les respectives entitats.