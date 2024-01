Cicle de tallers d'Andbank de salut i nutrició

Actualitzada 16/01/2024 a les 12:57

Andbank Assegurances organitza un cicle de tallers que es desenvoluparan al llarg de l'any i que estaran centrats en la salut i la nutrició i dirigits als clients que tenen contractada la pòlissa AndSalut. Les temàtiques seran diverses, incloent-hi activitats de ioga, xerrades sobre la medicina natural o formacions sobre com tenir una alimentació sana. El cicle es va iniciar ahir amb un primer taller de com preparar un 'pokebowl' ràpid i saludable, segons informa l'entitat.Aquesta pòlissa està gestionada per l’empresa Ever Health i ofereix consultes telemàtiques amb relació a la nutrició, malalties, al·lèrgies o intoleràncies.