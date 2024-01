Cairat abordarà les demandes dels professionals de la corporació laurediana “amb diàleg” i un estil de govern “més horitzontal”

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va assegurar ahir en declaracions al programa Parlem-ne, de DiariTV, que abordarà el “malestar laboral” entre el personal del comú “amb diàleg i mà estesa”. És per això que el grup de la majoria ha creat una comissió de gestió de persones, de què formaran part, per part de Desperta Laurèdia, Maria Teresa Areny, Judith López i Marc Ferre, i, per part d’Unió Laurediana i Demòcrates, el grup de la minoria, Sandra de la Rosa. Aquesta comissió, de què encara se n’han d’acabar de definir les competències, serà un “espai de