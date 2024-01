Agents de paisà enxampen un venedor de cocaïna

L’home tenia antecedents per contraban i la policia va reconèixer el seu vehicle

Dos homes van ser detinguts el cap de setmana per una compravenda de droga a un aparcament d’un local d’oci nocturn del Tarter. Els fets van tenir lloc dissabte a la nit a la localitat canillenca mentre la policia feia una ronda de prevenció contra el consum i venda d’estupefaents. Segons informa el cos, es van enxampar els dos interessats mentre feien l’intercanvi de la mercaderia i els agents van reconèixer el venedor, que tenia antecedents per contraban, en reconèixer el seu vehicle. El comprador, de 55 anys, va ser arrestat per dur 6,1 grams de cocaïna i el venedor,