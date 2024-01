Vela demana per les cesàries realitzades entre el 2019 i 2022

Actualitzada 15/01/2024 a les 13:13

La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui una sèrie de preguntes sobre el nombre de parts realitzats entre el 2019 i 2022, quins van ser per cesària i si s’han impulsat accions per reduir aquesta pràctica o si hi ha control dels professionals i de la quantitat de cesària que es realitzen a l'any. Segons concreta el grup a través d'un comunicat, quatre de cada deu naixements el 2019 van ser per cesària i un 36,30% dels 441 parts el 2021 també van ser amb aquesta pràctica, "un percentatge molt elevat respecte el fixat com a 'ideal' per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que oscil·la entre el 10% i el 15%". Demana pel paper de les llevadores en l’assistència de parts, quantes els practiquen i en quants parts.Sobre l’elevada taxa registrada, Vela sol·licita "per què les accions no tenen els efectes desitjats vistos els resultats", si hi ha prevista un anàlisi de la situació i un pla per rebaixar les dades, i en quin estat es troba la col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona, "perquè els obstetres del Clínic que fan guàrdies a Andorra consolidin la seva presència al nostre hospital i perquè els professionals del SAAS en ginecologia -i llevadores- puguin fer formacions al centre de la Ciutat Comtal", informa el grup.