Petició de 3 anys i mig condicionals per maltractar l'exparella

Actualitzada 15/01/2024 a les 15:38

La fiscalia ha demanat tres anys i mig de presó condicional a l'acusat per un delicte de maltractaments i un delicte de furt amb accés il·lícit a la casa de la seva exparella, així com haver de continuar durant quatre anys un programa per a les relacions no violentes. Els fets jutjats avui pel Tribunal de Corts van passar el 28 de juny del 2020 quan l'acusat hauria fet una empenta a l'exparella quan aquesta estava embarassada. L'agressió hauria arribat després d'una discussió fruit de la intenció que tenia l'acusat de fer que ella avortés, ja que no estava interessat a tenir el nadó. El furt va passar un mes més tard, el 19 de juliol, quan l'home hauria entrat al pis de la víctima saltant per una tanca metàl·lica de l'exterior i s'hauria endut 300 euros de la seva bossa de mà.