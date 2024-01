TheGrefg assegura que la padrina no viu a la propietat i fa 3 anys que no paga lloguer

Actualitzada 15/01/2024 a les 20:24

El youtuber TheGrefg ha publicat aquesta tarda un comunicat a X, l'antic Twitter, en resposta a les recents acusacions de la coordinadora per l’habitatge digne de voler presumptament fer fora una àvia de 80 anys d'una propietat al carrer de l’Obac d’Escaldes. El creador de continguts ha assegurat al comunicat que la padrina no viu a la propietat, sinó que viu a una altra parròquia amb un dels seus fills, i que fa més de tres anys que no paga el lloguer. The Grefg ha explicat que "el que s'està publicant no correspon en asbolut amb la realitat" i que el contracte es renovava anualment i havia finalitzat, fet pel qual "era perfectament conscient de que havia de deixar l'edifici". El youtuber ha expressat que es va procedir a presentar la corresponent demanda judicial, ja que es tracta d'una "ocupació abusiva".