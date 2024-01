El Govern espera consensuar un primer document per al Pacte Nacional de Salut en dos mesos

Actualitzada 15/01/2024 a les 16:18

El Govern ha presentat avui un primer esborrany que tracta les línies generals pacte d’estat per a l’eficiència i qualitat del sistema sanitari als col·legis professionals, el CASS i la SAAS en una reunió presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Salut, Helena Mas. Espot ha explicat que es tracta d’un primer document on es plantegen algunes reformes alhora que es vol avaluar en quin estat es troben algunes de les darreres mesures implementades com per exemple la història compartida o el metge referent.En els propers dies, el document també es presentarà a les associacions d’àmbit sanitari i finalment als partits polítics i grups parlamentaris, de manera que entre tots s’arribi a un document consensuat, que segons la previsió del Govern hauria d’estar enllestit en dos mesos.