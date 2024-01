Nova jornada de cues a la frontera hispanoandorrana

Actualitzada 15/01/2024 a les 06:02

Una nova jornada de retencions va afectar ahir el Principat. El cap de setmana es va acabar amb dificultats per sortir d’Andorra a causa de la gran densitat que es va acumular des del migdia. A les 13 hores, en una piulada a X, abans Twitter, el servei de Mobilitat del Govern va informar de les primeres aglomeracions en ambdues sortides del país, tant a la frontera hispanoandorrana com a la francoandorrana. Al voltant de les 15 hores, Mobilitat va anunciar cues de fins a tres quilòmetres de sortida per la frontera amb el riu Runer. En la mateixa línia, el servei de trànsit català va publicar a les seves xarxes socials de circulació retencions a la carretera nacional 145 a les Valls de Valira, del punt quilomètric 9,5 al 9, el que va comportar cues de mig quilòmetre ambdós sentits de la marxa.

La circulació era fluida a tota la xarxa viària passades les vuit del vespre.