MoraBanc reobre l'oficina central amb 40 professionals

Nous espais de la central de MoraBanc per atendre al públic

Actualitzada 15/01/2024 a les 11:20

L'oficina central de MoraBanc a l'avinguda Meritxell,96 ha reobert després d'una reforma de les instal·lacions que ha durat quatre mesos. L'entitat informa aquest matí que s'ha ampliat la capacitat d'atenció al públic i ara acull un equip de 40 professionals amb un entorn "millorat i més accessible per oferir una millor atenció al client".MoraBanc anuncia que arran d'aquesta reforma l'oficina del Fener deixa de ser d'atenció al públic i la de l'avinguda Meritxell,85 queda tancada per ser reformada, i els equips dels dos espais es traslladaran a la central. L'entitat destaca que l'any passat va començar la reforma de 6 oficines pel compromís "d'oferir el millor servei als clients, i el millor espai per treballar als equips". La rehabilitació ha suposat un canvi del sistema de climatització, instal·lació d'il·luminació LED de baix consum, i la minimització de l'ús del gasoil, explica MoraBanc.L'oficina de Príncep Benlloch va reobrir la setmana passada i la segona quinzena de gener es preveu la reobertura de l'espai del Pas de la Casa. MoraBanç reformarà a més l'edifici Mil·leni de l'avinguda Meritxell, 96.