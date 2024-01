La policia vol cobrir una vacant de tècnic informàtic

Actualitzada 15/01/2024 a les 06:12

La Secretaria d’Estat de Funció Pública va publicar un edicte al BOPA per a la cobertura d’una plaça vacant de funcionari en el lloc de treball de tècnic informàtic de policia. Segons l’edicte, la missió del lloc de treball és desenvolupar i garantir el bon funcionament del sistema informàtic del cos d’ordre perquè estigui operatiu en tot moment en l’edifici administratiu del departament de policia a Escaldes-Engordany. Els requisits per aspirar a la convocatòria són tenir la nacionalitat andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament, la titulació oficial d’ensenyament superior com a mínim del nivell 6a del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) en informàtica i disposar del diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior. La data límit de presentació de la sol·licitud és el dia 24 de gener.