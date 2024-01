En va instruir 9 pel tracte rebut, 16 pel retard en una resolució i 8 per falta d’informació

La defensora dels afiliats de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha rebut més queixes el 2023 respecte al 2022 i també més consultes i visites, però han disminuït les reclamacions respecte a les del 2022. Així ho indiquen les dades facilitades per la persona que s’ocupa d’aquest servei, Judith Silvestre. Aquest darrer any hi va haver un total de 49 reclamacions, 30 menys que ara fa dos anys, ja que se’n van produir 79. Tot i això, el nombre d’expedients i consultes van augmentar. I és que pel que fa al nombre de consultes, Silvestre va indicar que va