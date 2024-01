Gruix de neu "deficitari" arreu del país

Actualitzada 15/01/2024 a les 15:31

Bona part dels que heu respost l'enquesta teniu bona percepció, i és que el gruix de neu❄️és deficitari a tot #Andorra

Numèricament, amb les dades de Ransol @FEDA_Andorra ens situem al voltant del percentil 30



La característica d'aquest hivern sembla ser la manca de continuïtat https://t.co/D0SAamtSQZ pic.twitter.com/AEB1qDSjg6 — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) January 15, 2024

El mantell de neu a les muntanyes del país està sent deficitari aquest hivern i inferior a l’habitual, segons informa el servei meteorològic. L’evolució del gruix de neu a l'estació de Ransol, als 1.600 metres, mostra que el nivell se situa al percentil 30, mentre que l'any passat va assolir el nivell 40 i l'anterior poc més del 100.Meteorologia ha fet públiques les dades després de llençar una enquesta per als usuaris d'X, l'antic Twitter, per demanar la percepció de la quantitat de neu al país. La mostra va obtenir un 70,4% de vots a la resposta de "menys neu que la mitjana" i el servei remarca que la característica d'enguany és la "manca de continuïtat" en les precipitacions.La previsió per aquesta setmana és pluja i temperatures "més altes de l'habitual", tot i que el fred arribarà dijous "però sense precipitacions", durant la "setmana dels barbuts". Meteorologia ha anunciat passades les tres de la tarda que comencen a arribar les precipitacions que afectaran especialment el nord dle país i que s'allargaran fins a primeres hores de la nit.