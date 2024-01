El valor de les compres a l'exterior creix un 4%

Actualitzada 15/01/2024 a les 10:51

Les compres de béns a l'estranger han augmentat un 4% durant el 2023 fins arribar a 1.843,82 milions d'euros, 70,68 més que l'any anterior, segons les xifres fetes públiques avui per Estadística. El balanç mostra que si no es té en compte la importació d'energia l'ascens arriba al 8%,a mb una diferència de 125,34 milions entre els dos exercicis.El sector que ha experimentat un increment més elevat del valor de la compra de mercaderia ha estat el transport amb un increment del 28,3%, seguit de l'11% de farmàcia i perfumeria i del 10,6% d'alimentació. La baixada més notable ha estat la d'energia, que ha costat un 25,8% menys que durant el 2022 amb quasi 55 milions de variació del valor de la compra a l'exterior. I també ha baixat el valor dels béns de construcció, que s'han situat un 2,9% per sota del total de l'any precedent, amb una diferència de 2,9 milions.L'evolució del desembre ha estat a la baixa. Les importacions han assolit 150,1 milions, que suposen una caiguda del 10,1% en comparació amb el valor de les importacions del mateix mes del 2022. I el descens és del 6,1% si no se suma el capítol d'energia. La majoria de sectors registren valors negatius respecte el desembre del 2022 amb un 42,5% de caiguda del valor de l'energia, un 36,8% de joieria, un 30,4% del sector industrial, un 23,6% del grup vestit i calçat. I només pugen quatre grups, amb el valor de les importacions de transport al capdavant, que ha crescut un 21,2%.Estadística exposa que el valor de les exportacions en el conjunt de l'any passat va disminuir un 35,6%, en passar de 367,53 milions a 236,52, amb un descens més destacat del capítol anomenat diversos, d'un 71,9%; del grup farmàcia i perfumeria, que ha baixat un 21,7%, i del 21,2% del sector industrial.