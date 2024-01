El PS afronta l'any amb el repte de fer créixer i renovar el partit

Actualitzada 15/01/2024 a les 19:27

El Partit Socialdemòcrata s'ha reunit avui per parlar dels objectius del 2024. El principal serà fer créixer el partit i renovar-lo. Un objectiu que segons la primera secretària Marta Pujol ja s'està aconseguint gràcies als canvis que s'han fet a la cúpula del partit i el renovat interès de la gent jove per la proposta dels socialdemòcrates. Per exemplificar-ho, Pujol ha explicat que han notat un augment de participació jove a les reunions del partit, sobretot, a Encamp.El PS també llençarà a partir de demà un apartat a la seva pàgina web perquè la gent pugui preguntar anònimament els seus dubtes sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea. El canvi es fa amb l'ànim del partit de donar transparència a la ciutadania envers l'acord per explicar què es pot guanyar i què es pot perdre segons el resultat del referèndum.