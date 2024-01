Dubte raonable

Absolt d'un delicte d’agressió un home tot i aparèixer el seu material genètic en un martell amb què es va colpejar un turista francès l’any 2015.

La presència de material genètic d’un home en el mànec d’un martell amb el qual es va agredir una tercera persona no han estat suficients ni pel Tribunal de Corts ni per la sala penal del Tribunal Superior per condemnar-lo per un delicte major de lesions doloses causades amb mitjans susceptibles de causar la mort o lesions més greus a les víctimes i aprofitant la concurrència d’altres persones. Els fets jutjats van passar la matinada del dissabte 9 al diumenge 10 de maig del 2015, quan un grup de motards va tenir una discussió dins d’una discoteca d’Andorra la Vella amb