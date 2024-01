Controlat un traficant venent droga a l'aparcament d'un local nocturn

Actualitzada 15/01/2024 a les 13:20

Dos homes van ser detinguts el cap de setmana per una compra-venda de droga a un aparcament d'un local d'oci nocturn del Tarter. Els fets van tenir lloc el dissabte a la nit a la localitat canillenca mentre la policia feia una ronda de prevenció contra el consum i venda d'estupefaents. Segons informa el cos, es va enxampar als dos interessats mentre feien l'intercanvi de la mercaderia i els agents van reconèixer al venedor, qui tenia antecedents per contraban, en reconèixer el seu vehicle. El comprador, de 55 anys, va ser arrestat per dur 6,1 grams de cocaïna i el venedor, de 51 anys, va ser detingut el matí següent a Encamp i també es va trobar al seu domicili una balança de precisió i un embolcall amb cocaïna, segons concreta la policia a través d'un comunicat. L'home està acusat d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i ha passat a disposició judicial aquest matí. La investigació segueix oberta i la policia "no descarta més detencions en el futur".Cinc persones més han estat detingudes el cap de setmana per possessió de drogues, segons informa la policia. Dos turistes, de 37 i 42 anys, van ser arrestats a l'interior d'un local d'oci nocturn del Tarter amb 1 i 0,6 grams d'MDMA, respectivament, mentre que un altre forà de 43 anys va ser detingut a l'exterior del mateix local amb 0,4 grams de cocaïna. La mateixa nit, un home de 35 anys va ser arrestat amb 0,8 grams a l'aparcament d'un local d'oci nocturn de la capital i el diumenge es va detenir a un turista de 31 anys amb 5 grams de cocaïna a la frontera del riu Runer.