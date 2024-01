Andorra Endavant proposa una residència per a gent gran dependent

Volen una “medicalitzada i especialitzada” i afirmen que l’espera actual és de fins a 2 anys

Andorra Endavant va presentar una esmena als pressupostos d’aquest any per a la creació d’una residència per a gent gran dependent que sigui més “especialitzada i medicalitzada” i que doni una resposta a la “gran quantitat de gent” que està esperant una plaça, “com succeeix en el sociosanitari El Cedre”. La presidenta, Carine Montaner, va valorar la proposta de la ministra Marín de retribuir econòmicament els familiars que s’encarreguen dels dependents, però també va advertir que “hi ha famílies desesperades i que la llista d’espera oscil·la entre un i dos anys”. Montaner va expressar que l’envelliment de la població és