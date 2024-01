Andorra acull el primer 'Andorra Telecom Gran Premi Pirineus'

Actualitzada 15/01/2024 a les 12:47

Andorra Telecom organitza el primer torneig de robòtica, 'Andorra Telecom Gran Premi Pirineus', emmarcat dins de les competicions mundials VEX i dirigit a joves entre 12 i 18 anys. En aquesta primera edició hi participarà un total de 23 equips de tres nacionalitats diferents, espanyola, turca i andorrana, i se celebrarà els propers 20 i 21 de gener al pavelló de Joan Alay d'Andorra la Vella. Segons informa la parapública, la iniciativa té per objectiu impulsar les vocacions anomenades STEAM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) i fomentar "la creativitat, el treball en equip, el lideratge i la resolució de problemes entre grups".La formació inclourà competicions com la Lego League i acollirà a alumnes de tercer i quart d'ESO i primer i segon de batxillerat.