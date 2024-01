Ajuts per a la millora del parc immobiliari per un valor d'uns 200.000 euros

Actualitzada 15/01/2024 a les 06:06

L’executiu ha adjudicat recentment ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables per un valor d’uns 200.000 euros. En total, han estat 28 els beneficiats entre particulars, empreses i comunitats de propietaris, segons es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). L’entitat adjudicadora és l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic de la Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat. Els ajuts s’han atorgat amb diverses finalitats, com són la millora de l’eficiència energètica en edificis existents, la millora de l’accessibilitat, la millora de la sostenibilitat i la implantació d’energies renovables. La subvenció més alta atorgada té un valor de 18.794 euros i la més baixa de 728 euros. L’executiu va adjudicar els ajuts per a la millora del parc immobiliari i de l’eficiència energètica el passat 20 de desembre.