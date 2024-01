Retencions de fins a un quilòmetre i mig a l'entrada del Principat

Actualitzada 14/01/2024 a les 06:11

El cap de setmana es va iniciar amb dificultats per accedir al Principat des de les 11 hores del matí d’ahir. El servei de Mobilitat va informar de cues de fins a un quilòmetre i mig d’entrada a Andorra per la frontera hispanoandorrana que van durar quaranta minuts. En la mateixa línia, el servei de trànsit català va avisar de retencions a la carretera nacional 145 a les Valls de Valira, del punt quilomètric 9,5 al 8, en sentit nord cap a Andorra la Vella, que va quedar ràpidament restablerta. El principal focus d’aglomeracions de vehicles al Principat passades les 12 del migdia van ser a les parròquies d’Encamp, en l’entrada en sentit nord pel Tarter, i la Massana. A primera hora de la tarda, es va traslladar a Encamp, la Massana i Canillo en sentit sud, a més de la sortida del Runer per la frontera hispanoandorrana. No va ser fins a les vuit del vespre que va haver-hi una circulació fluida per tot el país.