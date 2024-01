Reobertura del despatx de la policia de Sant Julià

Actualitzada 14/01/2024 a les 19:28

La Policia reobre demà el despatx local de Sant Julià de Lòria, situat al número 28 de l’avinguda Francesc Cairat, després d’haver estat tancat temporalment. Durant aquest temps, el servei s’ha mantingut de forma permanent a la parròquia laurediana amb dos agents assignats en exclusiva a Sant Julià.A la reobertura s'afegeix com a novetat que també s'hi podran fer inspeccions d'armes a més de denúncies i altres tràmits. D'aquesta manera, el servei local de Sant Julià estarà format per tres persones que hi treballen de forma fixa.