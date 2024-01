Al llarg de la present legislatura, el Consell General posarà a disposició del públic la transcripció de totes les actes de la seva història, gairebé 7.500 documents

Cap a mitjans dels anys noranta del segle passat, el Consell General va cedir en dipòsit temporal la seva documentació a l’Arxiu Nacional d’Andorra, una cessió que incloïa majoritàriament els milers d’actes conservades des dels orígens de la institució poc després del Pariatge (i quan encara no rebia aquesta denominació) fins a temps recents. Les actes en qüestió, amb el temps van ser digitalitzades i posades a disposició dels investigadors, per bé que mai s’havia plantejat de fer-ne la transcripció de manera íntegra i oferir un cercador amb informació diversa als historiadors per tal que hom pogués dur a terme