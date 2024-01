La CASS va reemborsar 94,1 milions en els nou primers mesos del 2023

La despesa sanitària reemborsada per la CASS als assegurats havia superat els 94 milions entre el gener i el setembre de l’any passat. La factura segueix el creixement progressiu postpandèmia, després que la crisi sanitària rebaixés algunes despeses pel fre que hi va haver en allò no directament relacionat amb la covid-19. La diferència respecte al mateix període del 2022 és d’un 8,7% i en xifres absolutes, d’uns 7,5 milions d’euros. Cal tenir en compte l’efecte de l’increment de població –la CASS ingressa més en cotitzacions, però com més assegurats, més despesa– i també el de l’augment de tarifes que