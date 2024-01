La coordinadora de l'habitatge denúncia assetjament immobiliari a una padrina

Actualitzada 14/01/2024 a les 12:29

La coordinadora per l'habitatge digne s'ha fet ressò d'una problemàtica entorn de la situació que està vivint una padrina al Principat. En la seva publicació a l'Instagram expliquen que un "famós youtuber" amb més de 18 milions de seguidors i resident al Principat va adquirir l'agost del 2020 un edifici a Escaldes-Engordany. La coordinadora assegura que el youtuber va fer fora a tots els inquilins, menys a una àvia de 80 anys que tenia un contracte verbal des del 1989, anterior a la primera llei d'arrendaments d'Andorra i per consegüent vitalici, on resideix des de fa 35 anys.La coordinadora explica que veient que el youtuber no aconseguia per via ràpida treure l'àvia, va decidir fer obres de buidatge de la finca, arrencant finestrals, deixant obertes les finestres i abaixant les persianes perquè no es pogués observar els fets des de l'exterior i converteix l'edifici en un congelador. Fent així que les temperatures de dins de l'edifici gelin les canonades i es quedi sense aigua.Entre les obres de buidatge s'hi sumen que van aparèixer trencats a cops els aplics de l'edifici, la decoració de l'entrada i una cadira que utilitzava la padrina quan tornava de comprar, i també va aparèixer marcada de groc les portes del garatge. Fins i tot la coordinadora assegura que un dia l'àvia es va trobar a la porta de casa una nina decapitada.La situació en aquests moments és que han millorat les condicions mínimes, però el garatge continua estant pintat de groc, l'enlluernat continua estant penjant d'un fil, l'entrada és provisional i l'edifici continua sent un congelador. La coordinadora incideix en el fet que la justícia va decretar que el youtuber havia de fer treballs de millora, però aquest encara no els ha fet i farà quatre hiverns que l'àvia viu en aquestes condicions.