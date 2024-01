La dona va guanyar un judici a la Batllia perquè va avançar 6.300 euros per una operació que no li van acabar fent

Surt a la llum el primer cas d’una denúncia a la Batllia contra l’antiga clínica Dorsia, acusada de no retornar els diners d’una operació de reducció de pit de 6.300 euros. La demandant va guanyar el judici el setembre passat, però la franquícia d’estètica es va declarar insolvent i la pacient encara no ha rebut la seva contribució inicial per a la suposada operació ni cap compensació econòmica pels danys i perjudicis del cas. De fet, va haver de retribuir de la seva mateixa butxaca els costos judicials del procés tot i guanyar-lo. Els fets van ocórrer el febrer del