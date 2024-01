El Col·legi de Psicòlegs consciencia sobre el dia mundial contra la depressió

Actualitzada 14/01/2024 a les 06:08

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra va compartir ahir un fil a X, l’antic Twitter, per conscienciar i sensibilitzar entorn del dia mundial contra la depressió i sobre la gran incidència que té aquesta malaltia a l’entorn i la importància del tractament per les persones afectades.

Copsia va explicar que, actualment, la depressió lidera les causes de discapacitat i incideix significativament en les taxes de mortalitat i morbiditat. És una malaltia que pot afectar qualsevol persona, sense distinció d’edat, gènere o nivell socioeconòmic i que alhora interfereix en la vida quotidiana i afecta la capacitat per treballar, estudiar, jugar, relacionar-se amb els altres i gaudir de la vida. Alguns dels símptomes més freqüents són tristesa, irritabilitat, sentiments d’inutilitat o culpa excessius, apatia, pèrdua d’energia i de la capacitat per experimentar plaer, baixa autoestima, trastorns del son o dificultat per concentrar-se. Les persones que pateixen depressió són sovint estigmatitzades i discriminades, cosa que afecta negativament la seva recuperació; per això, un dels objectius és enderrocar els mites i tabús que hi ha entorn dels trastorns de salut mental. Des del col·legi van explicar que la depressió no és sinònim de fragilitat ni de manca de voluntat, la depressió és una malaltia causada per la combinació de factors biològics, psicològics i socials. I van recordar que demanar ajuda és el primer pas per guarir-se; per això, davant de qualsevol dubte, cal consultar amb un professional.