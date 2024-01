Acord entre una estació d'esquí navarresa i Naturland

Actualitzada 14/01/2024 a les 06:13

Andorra aconsegueix un nou acord comercial, aquest cop amb una estació d’esquí navarresa. La Rabassa-Naturland, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, va arribar fa un parell de dies a un acord amb l’estació Larra-Belagua, situada al límit dels Pirineus de la frontera espanyola amb la francesa, pel qual els usuaris navarresos amb forfet de temporada de Larra-Belagua tindran a la seva disposició dos forfets per a esquiar gratis durant dues jornades en l’estació andorrana, que podran adquirir a través de la web de l’enclavament navarrès. Cal recordar que la pista andorrana és l’única estació d’esquí nòrdic del principat i disposa de 15 quilòmetres per a tots els nivells. Per iniciar-se a l’esquí nòrdic, les dues pistes verdes són la del Pla de Conangle i la verda del Bosc, les quals són ideals tant per aprendre com per escalfar abans d’accedir a pistes de nivell superior, que les formen la blava, Pleta de Mules i la vermella, la Roca de Pimes, que s’endinsen al bosc de la Rabassa.