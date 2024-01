L’Ajuntament del municipi català no pot emprendre cap mesura per controlar aquesta situació

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell desconeix si totes les persones que venen d’Andorra a residir a la ciutat s’empadronen en el municipi. “Tinc constància que n’hi viuen, però no sé si s’ho declaren”, va afirmar ahir l’alcalde, Joan Barrera, qui també va exposar que li sembla que no tots ho fan. El batlle va declarar que, davant d’aquest fet, l’ens local no pot emprendre mesures al respecte perquè “el mercat és lliure”. Igual que passa a Andorra, els ciutadans catalans d’aquest poble han de pagar uns lloguers molt alts per l’habitatge. Segons dades de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), l’Alt Urgell