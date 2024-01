Espot felicita Gabriel Attal, nou primer ministre de França

Actualitzada 13/01/2024 a les 06:13

El cap de Govern, Xavier Espot, va utilitzar ahir al vespre el seu compte d’X, la xarxa social anteriorment coneguda com a Twitter, per felicitar Gabriel Attal, el nou primer ministre francès, pel seu càrrec.

A través d’una publicació en francès va exposar que “Transmeto la meva sincera felicitació i tots els èxits a @GabrielAttal pel seu nomenament com a primer ministre. Desitjo seguir treballant per enfortir els llaços d’amistat i de bon veïnatge entre França i Andorra”.

Gabriel Attal va ser nomenat primer ministre pel president de França i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, en substitució de la dimitida Elisabeth Borne, i així es va convertir en el cap de Govern més jove de la V República, segons confirmen mitjans espanyols.

Attal compta amb experiència també com a portaveu del Govern i és un dels ministres de més confiança de Macron. El nou primer ministre prossegueix així una destacada carrera política de la mà del president de França i Copríncep d’Andorra quan aquest va prendre la decisió de fundar el seu moviment polític. Un dels primers reptes als quals s’haurà d’enfrontar com a primer ministre serà rellançar la imatge del Govern francès en un any clau per la celebració dels Jocs Olímpics i els comicis europeus.