La diferència entre el salari mínim espanyol i l’andorrà ha augmentat fins als 53,27 euros mensuals respecte als 26,13 del 2023

El salari mínim andorrà agafa distància respecte a l’espanyol. L’SMI espanyol va pujar ahir un 5%, situant-se en els 1.134 euros en 14 pagues, que en 12 nòmines es tradueix en 1.323 euros mensuals. L’andorrà, per la seva banda, va pujar un 7% després de la intervenció de Govern i es va situar als 1.376,27 euros dividits en 12 pagues. Per tant, la paga mínima andorrana és 53,27 euros mensuals superior a l’espanyola o, dit d’una altra manera, 639,24 euros a l’any. L’any passat, aquesta xifra es va tancar amb una diferència de 26,13 euros mensuals a favor d’Andorra, per