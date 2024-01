Mauri i Casanova reben la creu 'Pro Ecclesia et Pontifice'

Actualitzada 13/01/2024 a les 16:43

El Copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, ha atorgat avui l'alta distinció pontifícia de la Creu "Pro Ecclesia et Pontifice", que Papa Francesc ha concedit a Josep M. Mauri, exrepresentant personal del Copríncep episcopal i vicari general del bisbat i a Josep Casanova i Obiols, director voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell.Després d'imposar les distincions Mauri ha dit unes paraules d'agraïment a Vives e per la tasca que han desenvolupat plegats i el tarannà de lideratge amb què ho ha fet, posant el relleu la gran feina que ha fet i fa l'Església. Josep Casanova, per la seva banda, ha fet un agraïment posant el relleu la tasca importantíssima que s'ha dut a terme de transformació de Càritas en els darrers anys, gràcies a la feina en equip.L'acte s'ha dut a terme en una cerimònia al Palau Episcopal, a la que han assistit les autoritats andorranes i de La Seu d'Urgell, com el cap de Govern, Xavier Espot, el síndic Carles Ensenyat, el director de gabinet del Copríncep francès, Robert Mauri, el ministre d'Educació i Relacions Institucionals, Ladislau Baró, l'alcalde de La Seu d'Urgell, Joan Barrera, el delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, entre d'altres.