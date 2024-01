Ubach diu que la pujada salarial no dona ni per “pagar un cafè”

El secretari general de l’USdA considera que el Govern viu d’esquena a la realitat de la ciutadania

“El Govern està convençut que donant un cafè a la classe treballadora i mitjana, ja és suficient”. D’aquesta manera va expressar ahir el secretari general de l’USdA la disconformitat amb la revisió salarial que ha acabat imposant l’executiu davant la falta d’acord entre la patronal i el sindicat. El sindicalista va tornar ahir a carregar contra la Llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, que ja està en tràmit al Consell General per a la seva aprovació. El discurs d’Ubach no és nou, de fet ja va augurar fa dos mesos que “el conflicte