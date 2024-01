Limitació al preu del lloguer dels pisos a la Seu al febrer

Actualitzada 12/01/2024 a les 15:52

La Seu d'Urgell és un dels 140 municipis catalans on la Generalitat limitarà el preu del lloguer dels habitatges, gràcies a l'acord assolit entre el govern espanyol i el català que desencalla l'implantació de la contenció. La mesura entrarà en vigor al febrer amb la fixació d'un índex per a les zones considerades de mercat residencial tensionat , com ha estat catalogada la capital de l'Alt Urgell, amb l'objectiu de frenar la pujada de preus de les rendes que es paguen de lloguer.La consellera catalana de Territori, Ester Capella, va explicar ahir que els treballs conjunts entre les dues administracions acabaran en les properes setmanes i l'executiu espanyol haurà de publicar la memòria de les zones tenses i aprovar els índexs a aplicar, segons recull la llei espanyola pel dret a l'habitatge del desembre passat.L'agost passat el departament de Territori català va publicar la declaració de 140 poblacions considerades com a a mercat tensionat i la llei espanyola estableix que el ministeri ha de fer pública la llista dels municipis afectats, amb una vigència de 3 anys, per aplicar la limitació de preus. La normativa fixa que en aquestes àrees tenses per la falta d'habitatge el lloguer dels nous contractes no pot ser superior al preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d'actualització anual del contracte. Si el propietari de l'habitatge té més de cinc pisos urbans, el lloguer no pot ser més alt de l'índex de referència del preu de lloguer, segons especifica el govern català.La Generalitat destaca que els 140 municipis afectats tenen 6,2 milions d'habitants, el que representa un 80,6% de la població de Catalunya.