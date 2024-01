Les farmàcies tindran 5 dies per treure els medicaments de les webs

Els fàrmacs ja no es poden publicitar als webs

Actualitzada 12/01/2024 a les 16:47

La derogació de l'ordre ministerial que permetia que les pàgines web de les farmàcies donessin informació de medicaments amb recepta es farà efectiva en el BOPA de la setmana vinent i, a partir de la publicació, els establiments tindran cinc dies hàbils per retirar aquest contingut. El ministeri de Salut ha clarificat avui el termini a les farmàcies després que el Govern ja informés al Col·legi aquesta setmana de la mesura, que vol acabar amb les males pràctiques detectades de venda de fàrmacs per Internet.

L'ordre ministerial permetia a les farmàcies incloure contingut de medicaments amb recepta a les seva pàgines web, un contingut, però, només relacionat amb les funcionalitats del fàrmac. Però el ministeri hauria constatat que aquesta informació hauria donat peu a vendes irregulars per Internet, una pràctica que pot posar en risc la salut de les persones. Per això s'ha optat per acabar amb aquesta possibilitat.