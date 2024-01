L'ocupació hotelera se situa a les festes de Nadal en el 77%

Hi ha una reducció de l’1% respecte al 2022

L’ocupació hotelera durant les festes de Nadal s’ha reduït un 1,03%. Enguany s’ha tancat en el 76,87%, respecte al 77,9% del 2022, segons va informar ahir la Unió Hotelera (UHA). “Històricament, els percentatges d’ocupació són molt similars cada any”, va expressar el president de la UHA, Jordi Pujol, que va valorar “correctament” però “no satisfactòriament” les xifres perquè encara hi ha “marge” fins al 100%. Tot i això, per a la UHA és correcte perquè no s’ha desviat gaire en comparació amb l’any anterior. Per trams, el primer, entre el 24 i el 26 de desembre, va ser el més