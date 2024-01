Jaume Tor renova com a magistrat del Tribunal Superior de Justícia

Actualitzada 12/01/2024 a les 13:14

El Consell Superior de la Justícia ha renovat a Jaume Tor Porta com a magistrat del Tribunal Superior de Justícia, amb ascens al grau superior. El Consell Superior de la Justícia informa que per tal que un magistrat pugui promocionar al grau superior cal haver acomplert un mandat en el primer grau de la categoria, rebre l'informe favorable del Consell Superior de la Justícia amb relació als mòduls d'activitat judicial i haver superat les activitats formatives organitzades pel mateix Consell, tal com estableix el Reglament de l'estatut de les carreres judicial i fiscal.La renovació serà efectiva a partir del dilluns vinent, el 15 de gener.