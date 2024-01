Inversions tèrmiques i pujada de les temperatures en alçada

Actualitzada 12/01/2024 a les 10:41

Meteorologia anuncia l'arribada d'unes inversions tèrmiques durant els propers dies que portaran un augment de les temperatures en alçada que "poden arribar a no glaçar" i protagonisme del sol el cap de setmana. S'espera una màxima de 3 graus el diumenge al Pas de la Casa i una mínima d'1 grau sota zero a la mateixa cota. El servei preveu una estabilitat a la baixa de les temperatures a les valls centrals que deixarà "un ambient que continuarà essent fred" amb més presència de núvols durant la setmana vinent. Meteo informa que els termòmetres han registrat avui 6,9 graus sota zero a Fontverd, -6,5 a les Salines, 4,8 graus sota zero a les Fonts i -4,2 a Perafita.El perill d'allaus se situa aquest matí al nivell 2 en la zona alta del país, on la neu arriba als 20 centímetres als 2.000 metres i als 60 als 2.500. Meteo adverteix que l'augment de les temperatures diürnes poden provocar allaus "de neu humida de mida petita" per les acumulacions de ventada toves que "són majoritàriament petites però en alguns casos poden desencadenar-se fàcilment sobretot als seus marges". S'informa que el perill està principalment en carenes, canals i cubetes i a la resta del territori es manté el perill en el nivell 1.