Històric amb 30 anys

El Govern apuja l’edat amb la qual un vehicle pot aspirar a aquesta catalogació, que depèn de més factors.

Fins ara es podia aspirar a obtenir la catalogació de vehicle antic un cop es complien 25 anys de la fabricació de l’automòbil. Ara en caldran 30 per esdevenir “vehicle històric”, la nova denominació que recull el reglament que tot just acaba d’aprovar el Govern i que vol “fomentar la preservació, la restauració i l’ús dels vehicles antics en condicions correctes”. Una normativa que emana de la Llei del codi de circulació del 2021. L’antiguitat és un dels requisits, però no pas l’únic. Per tal d’assolir aquesta catalogació el titular del vehicle matriculat a Andorra també haurà de presentar una sol·licitud